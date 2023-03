TAP: despedimento e indemnização relâmpago, o aval do Governo, e uma tentativa de negócio em família

A indemnização de Alexandra Reis pela sua saída da TAP e tudo em volta da companhia aérea continuam a marcar a agenda. Segundo avança a imprensa, entre a comunicação do seu despedimento e a saída, tudo foi feito em tempo relâmpago - mas apenas depois de concertado com o ministério das Infraestruturas.

Esta semana, o Jornal de Negócios avançou que Alexandra Reis foi informada a 25 de janeiro de 2022 que seria demitida das suas funções, e, poucos dias depois, o processo estava fechado. Esta sexta-feira, o “Jornal Económico” acrescenta que o acordo de saída entre a gestora e a administração da TAP foi fechado poucos dias depois, em apenas 24 horas.

Foi no último fim de semana de janeiro de 2022 que tudo ocorreu, entre a visada e os seus advogados (da Morais Leitão), a presidente executiva da TAP (Christine Ourmières-Widener), os advogados da TAP (SRS Legal) e pelo menos um membro do executivo.

Alexandra Reis pediu 1,4 milhões de euros para sair da TAP numa sexta-feira. A companhia aérea contrapôs com 500 mil euros, no sábado e o acordo ficou fechado nesse mesmo dia. Domingo, foi dia de eleições antecipadas, e Christine Ourmières-Widener quereria garantir que tudo estaria decidido ainda com o Governo em funções.

Pedro Nuno Santos terá dado o aval ao despedimento de Alexandra Reis logo no início do ano.

De acordo com o Jornal de Negócios, a 4 de janeiro, o ministro das Infraestruturas (na altura Pedro Nuno Santos) reuniu via Microsoft Teams com Christine Ourmières-Widener, que pediu autorização para afastar Alexandra Reis.

A gestora foi chamada apenas a 25 de janeiro, já o aval da tutela estava consumado. Perguntou se o Governo tinha sido informado, e, tendo a confirmação de que sim, terá informado a CEO da TAP que recorreria a advogados para negociar a sua saída.

Negócios em família

Além da polémica indemnização, o “Correio da Manhã" noticia, esta sexta-feira, que o marido da CEO tentou fazer negócio com a companhia aérea.

Segundo o jornal, o marido de Ourmières-Widener propôs à TAP a compra de uma solução informática de gestão e certificação de dados fornecida pela empresa onde é diretor comercial, a Zamma Technologies, empresa fundada em 2016 que cria inteligência digital no setor de viagens e aviação, conectanto e validando dados dos passageiros.

Fonte da TAP confirmou que foi feita uma apresentação, mas indicou que a CEO não participou nessa reunião, pois não é costume participar neste tipo de reuniões e que não houve seguimento da proposta.

Alexandra Reis era secretária do Estado quando a noticia que desencadeou toda esta polémica foi avançada pelo Correio da Manhã. Uns dias depois abandonou o Governo e, na altura, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação (então juntos) dizia que nada sabia. Mais tarde, já depois da demissão de Pedro Nuno Santos, o mesmo indicou que a sua antiga equipa no Ministério foi verificar todas as “comunicações informais” realizadas com a CEO da TAP, acerca da indemnização paga a Alexandra Reis e chegaram à conclusão que foi dada luz verde ao pagamento e que se sabia da mesma.

A a ex-gestora pode mesmo vir a ser reintegrada na empresa. Neste momento, está tudo em aberto, desde ser reintegrada na TAP, até à possibilidade de litigar em tribunal em caso de discordância face às conclusões do relatório da IGF (Inspeção Geral das Finanças) sobre todo este processo, avançou o Expresso.