"Parece-me que o bairro se vai tornar completamente caótico": petição tenta mudar traçado do metro em Loures, câmara quer ouvir moradores

A consulta pública da avaliação de impacto ambiental do projeto para o metro ligeiro de superfície entre Loures e Odivelas terminou na terça-feira, mas a Câmara Municipal de Loures continua a pedir a opinião da população até ao final do mês. O descontentamento tem sido transmitido em sessões de apresentação do projeto e há já uma petição, com mais de 630 assinaturas, contra o traçado previsto para a zona do Infantado, uma área habitacional (e onde também se situa o LoureShopping) onde residem milhares de pessoas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler