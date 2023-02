Todas as ligações suprimidas entre as 00h e as 06h devido a greves na CP

Nenhuma das 69 ligações ferroviárias previstas para entre as 00h e as 06h desta sexta-feira, 10 de fevereiro, se realizou devido à greve dos maquinistas, dos revisores, das bilheteiras e chefias, disse à Lusa fonte oficial da CP - Comboios de Portugal.

Este é o terceiro dia seguido em que as greves no setor ferroviário têm afetado a circulação de comboios.

Os trabalhadores revisores, das bilheteiras e de chefias diretas afetos ao Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) cumprem esta sexta-feira uma greve de 24 horas.

Por sua vez, os trabalhadores com as categorias de Maquinista ou Maquinista Técnico cumprem entre as 0h desta sexta-feira e as 24h do dia 16 de fevereiro de 2023, uma greve à prestação de trabalho a todos os períodos normais de trabalho diários que tenham a duração prevista superior a 07h30.

Em declarações à Lusa na quinta-feira, António Domingues, do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), explicou que a greve tem vários parâmetros e não foram decretados serviços mínimos.

A CP tem no seu site, um alerta aos passageiros para perturbações na circulação até dia 21 de fevereiro.

"Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 00h do dia 8 de fevereiro de 2023 e as 24h do dia 21 de fevereiro de 2023".