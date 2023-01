Sindicatos reúnem-se com Governo para tentar evitar greve na CP e IP

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, convocou esta segunda-feira, 30 de janeiro, os sindicatos do setor ferroviário para uma reunião, para tentar encontrar uma solução que impeça a greve convocada para o dia 9 de fevereiro na CP e na Infraestruturas de Portugal.

Num comunicado, a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) disse que "na sequência da entrega do pré-aviso de greve, ao final da passada sexta-feira, o ministro das Infraestruturas convocou uma reunião para esta segunda-feira às 17 horas, na sede do ministério", em Lisboa.

"Iremos estar presentes com o objetivo de encontrar soluções para o conflito laboral, na forma de greve na CP e nas empresas do grupo IP [Infraestruturas de Portugal], no próximo dia 9 de fevereiro", adiantou.

Segundo a Fectrans, o arrastar "da solução não é admissível, porque, apesar de ser um novo ministro, os problemas resultam das opções do governo no que concerne à valorização dos trabalhadores".

Na semana passada os trabalhadores da CP - Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal anunciaram que vão estar em greve no dia 9 de fevereiro devido à falta de resposta às propostas de valorização salarial, segundo a Fectrans.

"A direção do SNTSF/Fectrans [Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário/ Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações] em reunião" realizada no dia 25 de janeiro "decidiu enviar um pré-aviso de greve à CP, à IP-Infraestruturas, à IP-Telecom, à IP-Património e à IP-Engenharia, para o dia 9 de fevereiro, com a duração de 24 horas", lê-se numa nota divulgada nesse dia.

Em causa está a falta de resposta das duas empresas às propostas de valorização salarial.

Para os sindicatos, as propostas entregues "ficam muito aquém" dos valores necessários para que seja reposto o poder de compra dos trabalhadores.