Madeira: Tribunal decide que Aeroporto Cristiano Ronaldo tem de pagar IMI (e abre portas a outros no país)

“Houve risinhos sarcásticos, disseram que este processo era uma infantilidade. O tribunal veio dizer que, afinal, tínhamos razão. O aeroporto da Madeira tem de constar da matriz e refere que a concessionária deve pagar IMI”. Filipe Sousa, o presidente da Câmara de Santa Cruz, não desistiu e avançou, em 2014, com uma ação contra o Governo Regional. A decisão do Tribunal Administrativo do Funchal chegou quase nove anos depois e condena o executivo madeirense a inscrever o Aeroporto Cristiano Ronaldo na matriz como prédio urbano.



Além de obrigar à inscrição, o acórdão, a que o Expresso teve acesso, entende que ainda que a concessionária, a Vinci, deve pagar IMI.

