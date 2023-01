Porto tem um dos melhores aeroportos da Europa e Lisboa tem um dos piores de uma lista de 151 infraestruturas

O melhor aeroporto português é o do Porto, o aeroporto Sá Carneiro, que é, inclusive, um dos melhores dez aeroportos europeus, segundo a classificação feita pela AirHelp.

A AirHelp, organização internacional de defesa dos direitos dos passageiros aéreos, desenvolve, desde 2015, um ranking das melhores companhias aéreas e dos melhores aeroportos. Para chegar à pontuação final a organização avalia “a excelência do serviço, a pontualidade, o processamento de reclamações e a qualidade das instalações de restauração e de lojas do aeroporto” e, segundo o advogado que representa a organização em Portugal, Pedro Miguel Madaleno, a AirHelp usa várias “fontes de dados, incluindo a sua base de dados de estatísticas de voo, que é uma das maiores e mais completas do mundo”.

Mais precisamente, as pontuações são determinadas pela pontualidade (que representa 60% da pontuação), a qualidade do serviço (20%) e pelas opções de refeições e lojas (os restantes 20%).

Estando os dados avaliados, para uma seleção de 151 aeroportos (apesar de haver no mundo mais de 4 mil infraestruturas), o melhor aeroporto do mundo fica em Tóquio (Japão) e o melhor da Europa é o Aeroporto Internacional Adolfo Suárez/Madrid-Barajas.

A maioria dos aeroportos no ‘top’ 10 a nível mundial ficam no Brasil (Recife, em segundo; Campinas, em quarto; Belo Horizonte, sexto; São Paulo, sétimo). Já o pior, entre os aeroportos analisados, fica em Toronto, na 151º posição.

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro fica em sétimo no ranking europeu e em 54º no ranking mundial. Já o aeroporto de Faro está na 108º posição a nível mundial e o Humberto Delgado (Lisboa) em 143º, sendo o pior do país.

Segundo a nota divulgada, o Aeroporto Francisco Sá Carneiro teve a quinta maior subida em relação a 2019, principalmente devido à pontualidade.