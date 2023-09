Há €750 para apoiar a formação digital: 11 perguntas e respostas para saber como aceder ao apoio

Foi criado pelo Executivo para apoiar a qualificação digital dos trabalhadores portugueses e chega agora ao terreno. O “Cheque Formação + Digital” garante até 750 euros aos trabalhadores que frequentem e concluam ações de formação em competências tecnológicas. Cabe ao Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) agregar e gerir as candidaturas. Formulário para os candidatos fica disponível a partir desta sexta-feira, 8 de setembro, na página online do instituto. Explicamos-lhe neste descodificador o que tem de fazer para garantir este apoio.