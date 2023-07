Inscrições para subsídio de desemprego descem de novo nos EUA

As inscrições para subsídio de desemprego nos Estados Unidos registaram uma descida de 12.000 para 237.000 na semana passada, permanecendo em níveis considerados muito baixos, indicou esta quinta-feira o Departamento do Trabalho.

Na semana anterior, o número de pedidos de subsídio tinha ficado em 249.000, depois de ter sido revisto em alta ligeira (mais mil).

A média de pedidos em quatro semanas, que é um indicador mais fiável da tendência do mercado laboral, recuou para 246.750 (menos 6.750 do que a média anterior).

Na sexta-feira, o Departamento do Trabalho anunciou que a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para 3,6% no mês passado, mas com uma criação de emprego abaixo do esperado.

A economia norte-americana criou em junho 209.000 empregos, quando os analistas esperavam 220.000. A taxa de desemprego desceu uma décima em relação ao mês anterior.