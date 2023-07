Greves anunciadas até maio já representam 70% do total do ano passado

Nos primeiros cinco meses de 2023, o número de pré-avisos de greve comunicados ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) em território nacional já representa 70% do total de greves contabilizadas ao longo de todo o ano de 2022. Foram 754, um aumento de 67% face às 452 registadas no período homólogo de 2022 e também o maior número de paralisações contabilizadas no país em apenas cinco meses, desde 2016, mostram os dados da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) consultados pelo Expresso. A contestação não dá sinais de abrandamento e 2023 poderá mesmo ser o pior ano para o primeiro-ministro António Costa em matéria de greves.