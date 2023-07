Informáticos do Estado denunciam retrocesso nas carreiras

É uma das áreas de contratação mais críticas do país e onde até o sector privado — tipicamente com remunerações mais atrativas — tem dificuldade em recrutar. Apesar disso, o plano apresentado pelo Governo aos sindicatos da Administração Pública (AP) para revisão da carreira informática é apontado como um “retrocesso” para os informáticos do Estado. Não só porque não há na proposta uma melhoria das remunerações que torne o empregador Estado mais atrativo, mas também porque ficam fora do plano de carreira catego­rias e funções críticas no contexto atual, como as relacionadas com a cibersegurança e a inteligência artificial (IA). A carreira informática volta a estar em cima da mesa a 5 de julho, numa nova ronda negocial entre os sindicatos da AP e o Ministério da Presidência, que tutela a Função Pública.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.