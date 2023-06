Depois das contratações da pandemia, grandes bancos americanos estão a despedir milhares de trabalhadores

Depois de uma época de muita atividade empresarial que mal deixava os quadros da alta finança dos EUA descansar, veio a ressaca de um novo contexto económico, com menos dinheiro a circular e mais prudência no seu uso. E os bancos estão a ajustar-se a essa nova realidade.

São quase 11 mil os trabalhadores despedidos pelos grandes bancos norte-americanos, à medida que revertem o grande número de profissionais contratados durante a pandemia, noticia esta sexta-feira, 16 de junho, o Financial Times. É, opinam fontes ouvidas pelo jornal britânico, o pior mercado laboral na banca desde a crise financeira de 2008.

O Goldman Sachs anunciou em janeiro que iria despedir 3000 trabalhadores, e, avançou o Wall Street Journal, disse em maio que iria prescindir dos serviços de mais 250, segundo o Financial Times; e foi, entre os grandes bancos, o que registou uma maior redução de quadros no primeiro trimestre, com o número de trabalhadores a recuar 6,4% para os 45.400.

O Morgan Stanley, por sua vez, despedirá mais 3000 pessoas até ao fim do mês, depois de já ter procedido a dispensas no primeiro trimestre, avançou a Reuters.

O Citigroup anunciou que iria despedir, até ao fim de junho, 5000 trabalhadores nas áreas de banca de investimento e de corretagem, depois de dispensar 200 funcionários no primeiro trimestre.

O “corte” no número de funcionários ocorre depois de um período frenético de atividade empresarial durante os anos do pico da pandemia. Numa época em que a força de trabalho era muito necessária e não estava tão disponível, os grandes bancos contrataram em força, com condições mais vantajosas para os trabalhadores.

A redução de trabalhadores ainda não se nota nos números globais: os grandes bancos norte-americanos (JP Morgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley, e o Citi) tinham ao seu serviço, no primeiro trimestre de 2023, 882 mil trabalhadores, um máximo de sempre. Face a março de 2020, mês em que foi declarada a pandemia da covid-19, contrataram mais 100 mil profissionais.

O único, por ora, a escapar a esta série de despedimentos é o JP Morgan Chase.

O Bank of America anunciou que quer reduzir o seu quadro de pessoal em 4000 trabalhadores, mas fá-lo-á não substituindo os trabalhadores que saem. O que pode ser um propósito complicado de cumprir, frisa o Financial Times, com os trabalhadores menos disponíveis para mudar de emprego em período complicado no mercado laboral.