Empresas têm até 2026 para resgatar €640 milhões do Fundo de Compensação do Trabalho e estas são as regras

O acordo de competitividade e rendimentos negociado com os parceiros sociais e que o Governo acabou por conseguir fechar em outubro do ano passado, apenas com as confederações patronais e a UGT, previa a reconversão do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT). Mas, apesar de as empresas terem deixado de contribuir para este fundo a 1 de maio deste ano, faltava ainda definir as regras através das quais os patrões poderão mobilizar os cerca de 640 milhões de euros disponíveis. O Governo conseguiu chegar a acordo com os parceiros sociais sobre esta matéria na última reunião e entre a proposta original e a que vai, efetivamente, ser aplicada há algumas alterações. Explicamos-lhe quais de seguida.