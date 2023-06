Descodificador: a sexta-feira vai mesmo ser o novo sábado?

1 Em que consiste este projeto?

O projeto-piloto da semana de quatro dias visa testar nas empresas portuguesas uma nova forma de organização do tempo de trabalho, medindo o seu impacto económico nas empresas, mas também na produtividade e bem-estar dos trabalhadores. O modelo pressupõe trabalhar menos um dia por semana (quatro dias e não cinco), com uma redução efetiva das horas trabalhadas por semana. Em Portugal, 90 empresas manifestaram interesse em testar o modelo, 46 — com um universo total de 20 mil trabalhadores — chegaram à segunda fase, mas só 39 passam à implementação, que abrangerá apenas mil trabalhadores, menos 19 mil do que os inicialmente previstos.

