Teste à semana de quatro dias: "Mais importante do que o número é a diversidade de sectores", diz o coordenador

Camille-BR

Coordenador do projeto-piloto que visa testar a semana de trabalho mais curta em Portugal recusa que a adesão das empresas tenha ficado aquém do esperado. Experiência nacional arrancou esta segunda-feira, com 39 empresas e mil trabalhadores, menos 19 mil do que os inicialmente anunciados. Aderiram uma creche, um centro social, um centro de investigação, um banco de células estaminais, o sector social, indústria e comércio