Mais “trabalho em equipa, criatividade e inovação" ou uma traição? Funcionários revoltam-se com mudanças no teletrabalho

O teletrabalho veio para ficar. Pelo menos, era essa a ideia que se passava em plena pandemia. Mas pode não ser bem assim. Que o digam os trabalhadores da norte-americana do setor dos seguros Farmers Group, com sede em Los Angeles, que mudou de presidente executivo (CEO) e com ele mudou também a política empresarial no que diz respeito ao teletrabalho, noticia o “Wall Street Journal” (WSJ).

No ano passado a empresa informou os seus funcionários de que a maioria passaria a trabalhar à distância e muitos fizeram mudanças significativas no seu estilo de vida. Mas em maio Raul Vargas, que assumiu a presidência executiva recentemente, disse que iria reverter essa abordagem e que os trabalhadores tinham de estar no escritório três dias por semana.

Essa decisão provocou a indignação dos trabalhadores. Mais de 2000 comentários foram publicados nas redes sociais internas dos funcionários da Farmers, a maioria dos quais eram negativos ou emojis de choro e raiva, segundo o jornal.

Alguns trabalhadores disseram na rede social interna que estão mesmo preparados para abandonar os seus empregos. Outros apelaram à sindicalização.

"Fui contratado como trabalhador remoto e foi-me prometido que essa seria a cultura da empresa no futuro", publicou um trabalhador especializado em reclamações médicas. Outro funcionário, também da divisão de sinistros, disse que vendeu a sua casa e mudou-se “para mais perto dos netos” - “uma grande decisão financeira com base numa mentira”, escreveu.

Num e-mail enviado aos empregados, o novo CEO explicou a sua decisão, dizendo que acreditava na importância do trabalho no escritório para a "colaboração, criatividade e inovação". E um responsável da empresa disse ao WSJ que este novo sistema vai abranger 60% da força de trabalho, ou seja, cerca de 22 mil trabalhadores. Contudo, o sistema só entra em vigor em setembro, para que os trabalhadores se possam adaptar.

Mas a maioria dos trabalhadores considera a mudança injusta porque tomaram decisões de vida com base em declarações de que a política remota seria permanente.