Funcionários públicos ganham mais do que trabalhadores do privado com o mesmo nível de escolaridade

Em Portugal, os trabalhadores da Administração Pública (AP) ganham, em média, mais do que os do sector privado com o mesmo nível de escolaridade. A conclusão é de um estudo do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicado esta terça-feira, no dia em que completa 88 anos de vida.

A diferença era de 13,6% nos trabalhadores menos qualificados, chegando aos 30,7% no caso dos trabalhadores com ensino superior. Os dados têm por base informação da Autoridade Tributária, relativa a a indivíduos que, em 2021, trabalharam, exclusivamente, num único sector institucional (740,9 mil trabalhadores no sector das AP e 3 799,6 mil trabalhadores no sector privado).