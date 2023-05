Taxa de desemprego na OCDE manteve mínimo histórico de 4,8% em março

A taxa média de desemprego nos 38 países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) manteve-se em mínimos históricos, ao fixar-se nos 4,8% em março, de acordo com dados da organização divulgados esta sexta-feira.

A taxa de 4,8% é a taxa mais baixa desde que estes dados são recolhidos pela organização (desde 2001). No entanto, como sublinha a OCDE, há diferenças entre os 38 membros, sendo que manteve-se inalterada em 15 países da OCDE, diminuiu em 14 e aumentou em cinco.

Na zona euro, a taxa de desemprego diminuiu ligeiramente, atingindo um novo mínimo histórico de 6,5% em março e, na Europa, as maiores quedas da taxa de desemprego foram registadas na Áustria e na Grécia. Contudo, as taxas de desemprego permanecem muito acima dos seus níveis mais baixos no Luxemburgo, em Espanha e, apesar da queda, na Grécia.

Fora da Europa, a Colômbia e os Estados Unidos registaram uma descida da taxa de desemprego, enquanto outros países não europeus da OCDE registaram uma situação globalmente estável. Por outro lado, o Japão e a Coreia registaram um aumento das taxas de desemprego, mas partiam de uma base relativamente baixa.

No geral, no conjunto dos países da OCDE, havia 33,1 milhões de desempregados.

No mês em análise, a taxa de desemprego dos jovens da OCDE (trabalhadores com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos) diminuiu para 10,5%, registando o seu valor mais baixo desde 2005, já atingido também em julho de 2022. Neste caso, as maiores quedas foram observadas na Áustria, Dinamarca, Grécia, Letónia e Suécia.

Por género, a taxa de desemprego estabilizou em ambos os casos: 5,2% para as mulheres e 4,7% no caso dos homens.