Apoios à fertilização e licenças para menopausa e aborto espontâneo: como as empresas britânicas estão a seduzir mulheres

As empresas britânicas estão a tentar atrair as mulheres para o mercado de trabalho, oferecendo licenças para a menopausa e abortos espontâneos, num esforço para preencher vagas durante um período de escassez generalizada de trabalhadores, noticia a “Bloomberg”.

Segundo a agência de notícias, em março, as ofertas de emprego que anunciam uma licença em caso de aborto espontâneo aumentaram quase 3000% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Já as ofertas que mencionam benefícios de fertilidade, entre as quais ajudas financeiras para pagar o congelamento de óvulos e tratamentos de fertilização in vitro, aumentaram mais de 700%.

Por sua vez, as ofertas que mencionam a atribuição de licenças em caso de menopausa duplicaram.

Estes dados demonstram que as empresas se estão cada vez mais a adaptar às mulheres, numa altura em que estas estão a entrar mais rapidamente no mercado de trabalho britânico do que os homens. Aliás, os níveis de inatividade (pessoas desempregadas e que não procuram emprego) aumentaram para os homens e diminuíram para as mulheres no Reino Unido.

Duncan Brown, associado principal do Institute for Employment Studies, indica que "não ter acesso a toda a capacidade do mercado de trabalho - por exemplo, não reter as trabalhadoras que saem durante a maternidade e não as deixar trabalhar de acordo com as suas competências e qualificações depois de terem filhos - não é uma estratégia inteligente".

Além do mais, após a pandemia os trabalhadores estão mais exigentes e avaliam com maior cuidado as propostas dos empregadores, nota Mairéad Nayager, directora de recursos humanos da Haleon. “Consideramos que as políticas destinadas a apoiar as mulheres desempenham um papel fundamental para nos ajudar a atrair e reter talentos”, conclui.