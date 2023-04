Deloitte despede 1200 pessoas nos Estados Unidos

A Deloitte anunciou aos funcionários que vai despedir cerca de 1200 pessoas nos Estados Unidos, tornando-se a mais recente das quatro grandes empresas de contabilidade (denominadas ‘big four’) a reagir a uma desaceleração no lado de consultoria dos seus negócios, escreve o “Financial Times”.

As reduções representam 1,5% da força de trabalho dos EUA. No entanto, os cortes serão particularmente grandes no negócio de consultoria financeira, que foi afetado por uma queda nas atividades de fusões e aquisições. Numa destas divisões os cortes podem chegar a 3%.

Os cortes da Deloitte são, contudo, menos profundos do que os das suas rivais EY e KPMG.

Em fevereiro, a KPMG informou que iria demitir pessoal de consultoria, totalizando cerca de 2% da sua força de trabalho nos Estados Unidos. Por sua vez, a EY anunciou o despedimento de 3000 trabalhadores nos EUA (cerca de 5% da força de trabalho).

Segundo o jornal, a Deloitte e as restantes consultoras começaram uma onda de contratações após a pandemia, quando os clientes queriam conselhos sobre transformar a empresa para lidar com o teletrabalho e também devido à atividade empresarial a nível de fusões e aquisições que viu um crescimento na altura.