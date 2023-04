Trabalhadores do grupo EDP protestam em Lisboa por aumento de salários

Uma centena de trabalhadores do grupo EDP, concentrados esta quarta-feira, 12 de abril, junto à sede da empresa, em Lisboa, no dia da assembleia-geral de acionistas, manifestaram-se contra a distribuição de "mais de 800 milhões de euros" de dividendos, reivindicando aumentos salariais.

Presente no protesto, o coordenador da Fiequemetal, Rogério Silva, afirmou que esta "é mais uma greve", advertindo que na assembleia-geral da EDP vão ser "servidos de bandeja" aos acionistas mais de "800 milhões de euros em dividendos".

Trata-se de uma empresa que no ano passado "teve 1170 milhões de euros de resultados líquidos" e tem ao seu serviço, para além dos trabalhadores da EDP, mais de 3000 outros trabalhadores com vínculo precário, alguns deles há mais de 20 anos que são a "voz e a cara" EDP, defendeu.

Os trabalhadores concentrados junto da sede da EDP, na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, exigem aumentos salariais de 150 euros, para "fazer frente à brutal subida do custo de vida" e a valorização das profissões e melhoria da progressão na carreira.

Além disso, reivindicam o direito à pré-reforma e "a uma reforma digna", bem como à melhoria dos sistemas de saúde.

Para a Fiequemetal, o "teto de 5,1%" serve "para a empresa ganhar mais uns milhões, com a redução do IRC".

A federação sindical afirmou à Lusa que a adesão à greve desta quarta-feira tem sido "elevadíssima" nos centros de contacto e nas lojas.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, presente na concentração, afirmou que os trabalhadores "estão a exigir o que é óbvio. Estão a exigir um salário digno", lembrando que a EDP o que faz é "colocar os trabalhadores em outsourcing".

E prosseguiu: "Os call centers foram tradicionalmente sempre em outsourcing (contratação externa de serviços) e agora as lojas também estão em outsourcing e são milhares e milhares de trabalhadores que fazem os lucros da EDP, literalmente, mas que não trabalham diretamente para a EDP e que trabalham a salário mínimo, sem nenhuma progressão na carreira, sem nenhum horizonte para a sua vida", sendo que a empresa "tem milhões de lucro".

De acordo ainda com a coordenadora do Bloco de Esquerda, "a lei mudou, o Bloco lutou muito por ela, houve alguma mudança, mas ainda está muito aquém do necessário", sendo que os trabalhadores em outsourcing "hão-de ter os mesmos direitos, o mesmo acordo coletivo, que têm os trabalhadores da empresa", pois a ideia é que "não seja permitido dar a trabalhadores da mesma empresas condições diferentes", mas a EDP "parece não querer reconhecer o óbvio".

Para o Bloco de Esquerda e, segundo Catarina Martins, este protesto "é fundamental porque é insuportável uma economia com empresas que decidem milhões de lucros, enquanto os trabalhadores trabalham a salário mínimo nacional sem sequer terem direito a um contrato com a empresa para a qual trabalham".

"É a economia da miséria", advertiu a dirigente do Bloco de Esquerda.

O deputado do PCP, Duarte Alves, também presente na concentração, disse aos jornalistas que perante o facto de a EDP apresentar mais de 1100 milhões de lucro, a "luta destes trabalhadores é perfeitamente justa", pois entende que aquilo que estão a exigir, "o aumento dos seus saláros, um aumento que corresponda ao aumento da inflação", é justo.