Cidade espanhola de Valência aproveita feriados para experimentar semana de quatro dias

Começa esta segunda-feira, 10 de abril, a experiência laboral da semana de quatro dias na cidade espanhola de Valência, aproveitando quatro feriados que irão reduzir o número de horas de trabalho para as 32 nas próximas quatro semanas.

De acordo com o jornal espanhol Expansión, a experiência foi motivada pela Câmara Municipal da terceira maior cidade de Espanha e é fruto de um acordo entre vários participantes, incluindo organizações sindicais, empresas, e outras instituições da sociedade civil, e vai aproveitar quatro feriados para reduzir de cinco para quatro as próximas quatro semanas de trabalho.

O município começou em 2022 um programa de apoio às empresas para a redução da semana laboral, financiando em mais de 9000 euros por trabalhador as organizações que - com prévio acordo com o trabalhador - reduzissem a semana para quatro dias sem perda de salário.

De acordo com o presidente da câmara de Valência, Joan Ribó, em declarações por ocasião do lançamento do projeto piloto, em março, citadas pelo jornal, "queremos uma cidade amável, saudável, que cuide das pessoas. Queremos que as pessoas trabalhem para viver, não que vivam para trabalhar".

As próximas quatro semanas são semanas de quatro dias graças ao feriado da segunda-feira de Páscoa (10 de abril); ao feriado da cidade, São Vicente Ferrer, celebrado na segunda segunda-feira a seguir à Páscoa (17 de abril); ao feriado de São Vicente Mártir (celebrado a 22 de janeiro e cujo gozo foi transferido para 24 de abril por ter calhado a um domingo); e ao Dia do Trabalhador (1 de maio).

Serão medidos, segundo o jornal, indicadores como a forma como o tempo é usado, conciliação família/trabalho, impacto na produtividade e no bem-estar geral dos trabalhadores.



No que toca ao ambiente, haverá dados sobre emissões de gases de efeito estufa, poluição atmosférica e sonora, níveis de consumo de energia e de uso de transportes públicos.



A nível económico, medir-se-ão o consumo no retalho e a atividade no setor hoteleiro.

A avaliação será feita pelo centro de inovação social do município Las Naves de València, prevendo-se que os resultados sejam apresentados a partir do final de julho.

Portugal tem em curso o planeamento de um projeto-piloto com empresas, promovido pelo Governo, para testar a semana de quatro dias no País. Cerca de 100 organizações demonstraram interesse em participar neste projeto numa primeira fase. Apenas 46 empresas acabaram por avançar efetivamente com a iniciativa, segundo dados avançados pela agência Lusa.