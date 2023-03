UGT exige correção do Acordo de Rendimentos "em função das alterações da situação económica e social"

A UGT vai “convocar” os patrões e o Governo a reavaliarem o acordo de rendimentos e corrigi-lo em função do atual cenário económico e o social. A decisão foi aprovada por unanimidade esta quinta-feira, na reunião do secretariado nacional da intersindical, de onde saiu ainda a decisão de exigir a transposição, “com efeitos imediatos”, do aumento adicional de 1% e do subsídio de refeição anunciado na passada semana pelo Governo para a função pública. As propostas serão levadas à concertação social na próxima reunião, marcada para meados de abril.