Novas regras para o trabalho doméstico: como se calculam as contribuições sociais e quanto terá de pagar

Com as alterações legislativas recentemente aprovadas no Parlamento, e que se espera que entrem em vigor já a partir de abril, o trabalho não declarado passa a ser considerado crime punível com pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias ou, contas feitas, €180 mil.

Esta regra vai aplicar-se mesmo às profissões enquadradas por regimes legislativos autónomos ao Código do Trabalho, como as empregadas domésticas. Significa isto que se recorre a este tipo de serviços, mesmo num registo pontual, a partir do próximo mês terá de garantir que quem trabalha para si está devidamente registado na Segurança Social e que paga as contribuições sociais correspondentes.

Como o Expresso já tinha explicado, poderá optar por um de três regimes de registo possíveis: Regime Convencional Mensal, o Regime Convencional Horário e o Regime de Contribuição pela Remuneração Real. Os dois primeiros enquadram tipicamente o recurso a serviços domésticos a tempo parcial ou de forma pontual e não conferem direito a proteção no desemprego, ao contrário do regime de contribuição pela remuneração real, o único dos três que assegura essa ‘rede de segurança’ numa situação de cessação contratual.

Não há um regime melhor, nem pior. Tudo depende da circunstância de cada empregador e do próprio trabalhador. O fundamental é fazer contas para perceber qual é a melhor opção. Na calculadora que preparámos para si, pode fazer contas e perceber o valor das contribuições a pagar em cada um destes regimes.