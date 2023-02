Maior teste à semana de quatro dias com resultados positivos: trabalhadores e empresas no Reino Unido querem manter modelo

O maior teste realizado à semana de trabalho de quatro dias concluiu que a maioria das empresas participantes (91%) não planeia voltar à semana de cinco dias. O estudo contou com 61 organizações do Reino Unido, num total de cerca de 2900 trabalhadores que adotaram voluntariamente a semana de trabalho reduzida, entre junho e dezembro do ano passado.

Só três empresas interromperam a experiência e duas ainda estão a ponderar horários de trabalho mais curtos, enquanto as restantes encaram os resultados como positivos tendo em conta os aumentos de receitas ou os menores níveis de burnout, de acordo com dados divulgados esta terça-feira.

“Questionava-me se seria muito mais difícil para as empresas fazer semanas de trabalho de quatro dias e a resposta parece ser não. As organizações fizeram um excelente trabalho e estão realmente satisfeitas com ele”, disse Juliet Schor, responsável pela investigação, à Bloomberg. A economista e socióloga indica que foram obtidos “resultados muito semelhantes” à de testes mais pequenos de empresas nos Estados Unidos, Irlanda e Austrália.

Os trabalhadores com uma semana mais curta gostaram da experiência devido às melhorias sentidas ao nível do stress e fadiga, mas também em termos do impacto na vida pessoal. O tempo que os homens passaram a cuidar das crianças aumentou, enquanto as mulheres dizem ter beneficiado do dia extra de folga, em simultâneo com uma maior satisfação com a vida e o trabalho.

Num exemplo entre diferentes áreas, os trabalhadores dos serviços e de organizações sem fins lucrativos encontraram mais tempo para praticar exercício físico, enquanto os da construção civil sentiram maiores benefícios em termos do sono.

Nenhum dos trabalhadores que participaram disse querer abandonar o modelo e 15% garantiram que nenhuma quantia de dinheiro os motivaria a regressar à semana de cinco dias – o absentismo diminuiu de dois dias por mês para 0,7.

As receitas das organizações aumentaram 35% relativamente a períodos semelhantes do ano anterior e 1,4% durante o teste. As empresas classificaram a experiência global em 8,5 numa escala de 10. O programa no Reino Unido é coordenado pela organização sem fins lucrativos 4-Day Week Global.