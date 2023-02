IEFP: 218 formadores foram considerados falsos 'recibos verdes', mas o seu vínculo continua por regularizar

A contestação que opõe os formadores do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) ao organismo tutelado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) não é nova, mas ganhou novamente dimensão no final do ano passado, quando foi conhecido o balanço do emprego público no primeiro semestre de 2022, revelando um aumento dos contratos de prestação de serviços no Estado para o nível máximo desde 2011, com o MTSSS a responder pelo maior aumento absoluto no número de trabalhadores precários.

O Bloco de Esquerda (BE) acusa o Ministério tutelado por Ana Mendes Godinho de aprovar uma Agenda para o Trabalho Digno, mas não a cumprir dentro de portas, sinalizando que mais de duas centenas de formadores aguardam há quase cinco anos para ver reconhecido o seu vínculo laboral.

Em resposta aos deputados, na Comissão de Trabalho, Solidariedade e Inclusão, onde foi ouvido esta quarta-feira, a pedido do Bloco, Miguel Fontes, secretário de Estado do Trabalho, admite que 1199 formadores receberam em 2018 parecer favorável da Comissão de Avaliação Bipartida (CAB) para integração nos quadros do Estado, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), e que nem todos foram integrados por falta de cumprimento dos requisitos.

O PREVPAP reconheceu-lhes em 2018 o direito a um vínculo efetivo de trabalho com o IEFP, mas o instituto faz outra leitura da realidade.

“Dos mais de mil formadores do IEFP reconhecidos como falsos prestadores de serviços, alguns há mais de 20 anos, só 500 foram regularizados”, diz a deputada do BE Isabel Pires, acrescentando que o serviço público de emprego “continua a recrutar neste regime e insiste em não reconhecer os vínculos de quem teve parecer positivo da CAB”.

IEFP tem 6566 prestadores de serviços

Um retrato que o secretário de Estado do Trabalho diz pecar no rigor, acrescentando que “é preciso detalhar os números”. Na audição desta quarta-feira, Miguel Fontes explicou que, “efetivamente, 1199 formadores do IEFP tiveram em maio de 2018 parecer positivo para integração nos quadros do Estado. Foi aberto um procedimento concursal com 500 vagas, tendo sido colocados 467 candidatos”.

Além destes, explica o secretário de Estado, “foram integrados mais 200, como técnicos superiores, no âmbito de outros concursos”, estando por colocar 218 formadores desse lote inicial. E explica porquê: “decidiu-se que, além da validação do PREVPAP, os formadores teriam de ter cumprido, cumulativamente, mil horas ininterruptas de formação anual nos anos de 2015, 2016, 2017” e, vinca, “os casos que estão por colocar não cumprem esse critério”.

Miguel Fontes defende que “não podemos associar sempre os prestadores de serviços a precariedade, [porque] flexibilidade e precariedade são coisas distintas”.

O IEFP tinha, no final do ano passado, 6566 prestadores de serviços registados. “O seu rendimento médio era na ordem dos 300 euros, o que demonstra que realizavam apenas formações pontuais”, diz, recusando “qualquer contradição entre a aprovação da Agenda para o Trabalho Digno e aquilo que se passa no IEFP ou em qualquer outro organismo do Estado e situação similar”.

Numa entrevista recente, o Expresso tinha já confrontado a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, com estes números. A ministra justificou o elevado número de prestadores de serviço no seu Ministério com duas realidades distintas.

“No Ministério do Trabalho temos duas dimensões de contratação a termo, por natureza. Uma relacionada com a contratação de médicos no âmbito das juntas de verificação de incapacidade para atribuição de prestações sociais - que são médicos a trabalhar em regime de prestação de serviços -, e que é uma função que nunca será substituída por um contrato de trabalho permanente. E temos outra dimensão relacionada com os formadores do IEFP, em que em algumas situações há razões que justificam o recurso à prestação de serviços (situações de formação pontuais)”.