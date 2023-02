Salário real dos portugueses teve em 2022 a primeira queda em pelo menos sete anos: eis onde caiu mais e menos

As pistas estavam todas lá e indicavam que o ano passado tinha sido negativo, em média, para o poder de compra dos portugueses. Restava saber a dimensão da perda. E é a essa pergunta que os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta quarta-feira, vêm dar resposta. E não deixam margem para dúvidas: com a inflação a atingir máximos de três décadas, o incremento nominal do salário médio ficou muito longe da escalada dos preços, e a remuneração bruta total mensal média por trabalhador diminuiu 4% em termos reais no conjunto de 2022.

