Revisão da lei laboral está concluída: as regras que podem mudar a forma como trabalhamos, já a partir de abril

Era um dossiê aberto desde 2020 que conheceu sucessivos avanços e recuos. Fica esta semana fechado e a expectativa é que possa entrar em vigor já em abril. Entre várias propostas legislativas apresentadas pelo Governo - que decidiu avançar nas alterações ao Código do Trabalho, mesmo sem o consenso dos parceiros sociais -, mais de 300 propostas de alteração apresentadas pelos partidos e a dificuldade de alcançar consensos em torno da regulação das relações de trabalho nas plataformas digitais, as alterações ao Código do Trabalho, votadas em sede de especialidade, foram esta quarta-feira ratificadas na Comissão de Trabalho, Solidariedade e Inclusão.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler