Greve na CP suprime 206 comboios até às 20h00 dos 1.218 que estavam programados

A greve dos trabalhadores da CP, que começou esta quarta-feira e se prolonga até ao dia 21 de fevereiro, suprimiu, até às 20h00, 206 comboios, disse fonte oficial da operadora ferroviária à Lusa. Assim, entre as 00h00 e as 20h00 de hoje, estavam programados 1.218 comboios, tendo sido realizados 1.012 e suprimidos 206.

No serviço de longo curso estavam programados 71 e foram realizadas 33 composições. No caso do regional, dos 303 programados foram realizados 223. Por sua vez, nos urbanos de Lisboa, dos 571 programados foram realizados 541 e no Porto, onde estavam programados 273, foram realizados 215.

Numa nota publicada no seu 'site', a CP alertou para perturbações na circulação a partir de hoje e até ao dia 21 de fevereiro. "Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 00:00 do dia 08 de fevereiro de 2023 e as 24:00 do dia 21 de fevereiro de 2023".

A operadora recordou que "não foram decretados serviços mínimos para este período de greves". A CP garantiu ainda que "aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional será permitido o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".

Este reembolso "pode ser solicitado nas bilheteiras e em cp.pt através do preenchimento do formulário 'online', com o envio da digitalização do original do bilhete e indicação de Nome, Morada postal, IBAN e NIF, até dez dias após terminada a greve", sendo que a "revalidação gratuita pode ser feita nas bilheteiras e em myCP na área 'Os seus bilhetes' (para bilhetes adquiridos na bilheteira 'online' e App CP) até aos 30 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente".

