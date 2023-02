Trabalhadores da Dan Cake Portugal em greve a 9 de fevereiro

Os trabalhadores da Dan Cake Portugal na Póvoa de Santa Iria estarão em greve no dia 09 de fevereiro, reivindicando atualizações salariais de 90 euros.

Em declarações à agência Lusa, Rui Matias, da direção do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB) informou que "as trabalhadoras da Dan Cake estarão em greve no dia 09 de fevereiro à porta da empresa na Póvoa de Santa Iria, a partir das 08 horas da manhã e durante todo o dia".

De acordo com Rui Matias, os trabalhadores reivindicam aumentos de 90 euros, criticando o que diz serem as "atualizações salariais diferenciadas" feitas pela "empresa".

"Foi uma decisão unilateral da parte da empresa, com base em supostas atualizações que não aconteceram e que irá ter repercussões futuras", afirma, apontando para aumentos "entre dois a 40 euros em cima de salários mínimos".

O SINTAB aponta para um universo de "150 trabalhadoras, mais 50 trabalhadoras precárias".