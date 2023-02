Só 5% das empresas cumprem a lei da paridade salarial e a ACT vai começar a aplicar coimas

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) vai notificar, a partir desta quinta-feira, 1540 entidades empregadoras onde foram identificadas, no último ano, situações de desigualdade salarial. Segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), em causa estão empresas com 50 ou mais trabalhadores que em 2022 apresentaram uma desigualdade salarial igual ou superior a 5%.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler