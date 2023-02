Desemprego na Europa estabilizou em dezembro, mas registou subida entre os jovens

A taxa de desemprego em dezembro de 2022 fixou-se em 6,6% na zona euro e em 6,1% na União Europeia (UE), o que representa uma redução face a dezembro de 2021 (7% e 6,4%, respetivamente). Face a novembro o desemprego estabilizou, indicam os dados do Eurostat divulgados esta quarta-feira. A taxa de desemprego subiu em oito países, face a novembro, entre eles Portugal.

O gabinete estatístico europeu “estima que 13,148 milhões de homens e mulheres na UE, dos quais 11,048 milhões na zona euro, estavam desempregados em dezembro de 2022”. Ou seja, mais 28 mil pessoas na UE e 23 mil na zona euro na variação em cadeia.

Ao compararmos com 2021 há uma redução de 518 mil e 494 mil na UE e zona euro, respetivamente.

Relativamente ao género, a taxa de desemprego é maior nas mulheres que nos homens, ainda que tenha estabilizado em ambos face ao mês anterior. Assim, em dezembro, a taxa de desemprego das mulheres era de 6,4% na UE e 7% na zona euro, e a dos homens era de 5,8% na UE e 6,3% na zona euro.

De ressalvar que os dados da zona euro ainda não incluem a Croácia, uma vez que esta só entrou para o grupo em 2023.

Em dezembro, Espanha registou a taxa de desemprego mais elevada da UE (13,1%, mais que os 13% de novembro), seguindo-se a Grécia e Itália (11,6% e 7,8%, respetivamente, ambos com os mesmos valores que em novembro)

Portugal tem a nona taxa de desemprego mais elevada (6,7%), e fica acima da média europeia. Portugal foi um dos oito países europeus em que a taxa de desemprego subiu, em dezembro, face ao mês anterior.

Com a taxa de desemprego mais baixa encontramos a Chéquia (2,3%), seguida da Polónia e Alemanha (2,3% em ambas).

No total, a taxa de desemprego desceu em 11 países europeus, sendo a descida mais pronunciada a da Áustria (de 5,5% em novembro para 5% em dezembro).

Os jovens parecem estar a ser os mais afetados pela crise - pelo menos a nível de emprego. Se a taxa de desemprego geral estabilizou face a novembro e diminuiu face a dezembro de 2021, o mesmo não se pode dizer da taxa de desemprego entre os jovens (menos de 25 anos).

De acordo com o Eurostat, havia, em dezembro, 2,862 milhões de jovens desempregados na UE, dos quais 2,311 milhões na zona do euro. Assim, a taxa de desemprego jovem fixou-se em 15% na UE e 14,8% na zona euro, o que compara com 14,8% nas duas regiões no mês de novembro.

“Em comparação com novembro de 2022, o desemprego jovem aumentou em 30 mil na UE e em 3 mil na zona euro. Em comparação com dezembro de 2021, o desemprego juvenil aumentou 209 mil na UE e 156 mil na zona do euro”, lê-se na nota do gabinete.

Novamente, é em Espanha que se encontra a taxa mais elevada (quase nos 30%), mas é na Alemanha que encontramos a taxa de desemprego jovem mais baixa da UE (5,8%). Contudo, não há dados disponíveis da Roménia.

Em Portugal a taxa de desemprego jovem é de 18,5%, o que fica acima da média europeia. Portugal tem a 12ª taxa mais elevada da UE de desemprego jovem e a nona em termos de desemprego geral.