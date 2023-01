Taxa de desemprego aumenta para 6,7% em dezembro

A taxa de desemprego em Portugal terá subido para 6,7% em dezembro, de acordo com a estimativa divulgada esta terça-feira, 31 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor constitui um agravamento de 0,2 pontos percentuais face à taxa de novembro.



Estavam, no último mês do ano, desempregados 347,6 mil, num aumento de 3,2% face ao mês anterior e de 14% face a dezembro de 2021.



A população empregada caiu 0,1% face a novembro, e 0,5% face ao mês homólogo, para os 4865,9 mil.



Já a população ativa subiu 0,2% face a novembro, e 0,4% face a dezembro de 2021, para as 5213,5 mil. Segundo o INE, este aumento “resultou do acréscimo da população desempregada (10,7 mil; 3,2%), que superou o decréscimo da população empregada (2,6 mil; 0,1%)."



A população inativa cifrou-se, em dezembro, nos 2445,4 mil, caindo 0,4% face a novembro e 1,9% face ao mês homólogo, evolução “explicada, essencialmente, pelo decréscimo do número de outros inativos, os que não estão disponíveis nem procuram emprego (10,2 mil; 0,4%)”, segundo o INE.

No que toca à taxa de subutilização do trabalho, esta “situou-se em 12,1%, valor superior em 0,2 pontos percentuais ao do mês anterior e em 0,7 pontos percentuais (…) ao do mesmo mês de 2021”, segundo a autoridade estatística.



A autoridade estatística reviu, entretanto, a anterior estimativa para a taxa de desemprego de novembro em alta de 0,1 ponto percentual, para os 6,5%.