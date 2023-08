Salgado perde no Constitucional e mantém-se condenação de coima de €2 milhões da CMVM

Mais de nove anos passaram, e os tribunais ainda mexem no que diz respeito ao Banco Espírito Santo (BES). Agora, foi o Tribunal Constitucional que pôs um ponto final nos recursos e reclamações que Ricardo Salgado, Amílcar Morais Pires, Manuel Espírito Santo e o Haitong Bank interpuseram para anular o processo de contraordenação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre o papel comercial vendido pelo antigo BES. As coimas no processo ascendem a 3,2 milhões de euros.