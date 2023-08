Finantia gasta €15 milhões para livrar-se de acionistas russos

O Banco Finantia gastou €15 milhões para comprar a participação que estava na posse dos seus acionistas russos. Dinheiro que, porém, não chegou ao destino, devido às sanções aplicadas. Mas, seja como for, o Finantia — que foi contratado pela Parpública para avaliar a TAP para a sua privatização — libertou-se de um peso causado por um conflito que, em 2022, motivou um rombo nos lucros da instituição financeira.

Com 12,2% do capital, o grupo russo VTB era o segundo maior acionista do Finantia, uma situação delicada desde que, no início de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Era o único banco português com capital russo, e, depois de meses de negociações e autorizações, a 3 de novembro de 2022, o banco comprou as suas próprias ações ao VTB — que eram detidas através de duas sociedades, a JSC VTB Capital Holding e a VTB Capital PE Investment Holding (Cyprus).