Banco Montepio conclui venda dos últimos 29% que tinha no Finibanco Angola por €10 milhões

O Montepio concluiu a venda da participação de 29,22% que ainda tinha no Finibanco Angola (FNBA) ao nigeriano Access Bank por 10 milhões de euros, anunciou o banco português esta segunda-feira, 28 de agosto, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (Banco Montepio) informa que, em complemento da venda de ações divulgada ao mercado no passado dia 5 de julho de 2023, o grupo Banco Montepio concluiu com sucesso a venda da participação que ainda detinha no Finibanco Angola, equivalente a 29,22% do capital social, ao Access Bank, pelo valor de 9.046.807 milhares de kwanzas, com o contravalor de 10 milhões de euros”, informou o Montepio.

O banco foi vendido com perdas para o Montepio, mas representou melhorias na solvabilidade geral da instituição portuguesa ao retirar ativos de risco do balanço.

“O impacto desta transação nos resultados líquidos consolidados do Banco Montepio face às demonstrações financeiras de 30 de junho de 2023 foi de -86 mil euros, tendo a solvabilidade sido reforçada com um impacto favorável no rácio de capital total, estimado em base proforma no final do primeiro semestre de 2023, de 8 pontos-base, espoletado pela diminuição dos ativos ponderados pelo risco”, justifica.

“Com a alienação de toda a participação no FNBA, o grupo Banco Montepio deixa de ter qualquer exposição no mercado angolano e materializa a estratégia de simplificação da estrutura societária do grupo e enfoque no mercado doméstico, reforçando, também, o rácio de capital total em 24 pontos-base”, refere ainda a instituição financeira portuguesa.

A aquisição do Finibanco pelo Montepio, em 2010, trouxe consigo uma posição de 80,22% no Finibanco Angola. Desde 2015 que o banco português tentava vender esta participação, tendo chegado a acordo para a venda de 30% ao antigo governador do banco central de Angola, Mário Palhares. Acordo esse que não foi cumprido por falta de pagamento.

Em 2023, o Montepio conseguiu finalmente vender 51% do Finibanco Angola ao Access Bank da Nigéria. Os 29,22% que faltavam, inicialmente destinados a Palhares, conseguiu vendê-los agora.