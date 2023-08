Maio teve banca portuguesa no centro: Lagarde reuniu-se com Medina e Enria com Centeno

O mês de maio colocou Portugal no centro da supervisão bancária europeia. Não só o ministro das Finanças conseguiu um encontro bilateral com Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), como o responsável máximo pela vigilância da banca, Andrea Enria, veio a Lisboa para reunir-se com o governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, e os principais banqueiros nacionais. Um mês depois, Sintra voltou a ser palco do BCE.

Foi Fernando Medina quem pediu para se encontrar com Lagarde que, desde a segunda metade de 2022, tem vindo a dar a cara pela subida de juros da zona euro que tem encarecido as prestações das famílias com crédito à habitação com taxas variáveis. Era para ter acontecido por ocasião do Eurogrupo (que reúne os ministros das Finanças do euro) e Ecofin (que junta os ministros das Finanças da União Europeia) de fins de abril, que teve lugar em Arlandastad, Suécia, mas acabou por só ter lugar no Eurogrupo de maio. É para os dias destas reuniões que os ministros tentam reuniões bilaterais, não só com autoridades bancárias, como com os congéneres.