Como os EUA e o Credit Suisse fizeram soar os alarmes na supervisão europeia

Foram dias (in)tensos os vividos no início de março. Dos Estados Unidos da América vinham indicações de que nem tudo estava bem. Silvergate Capital e Silicon Valley Bank eram bancos cuja queda estava a preocupar o resto do mundo. Numa Europa financeira em que a invasão russa da Ucrânia continuava a ser o foco, os desenvolvimentos norte-americanos começaram a assustar. A prova está no volume inédito de reuniões e de encontros ao mais alto nível que foram tendo lugar não só em março como nos dois meses seguintes.

Este foi período em que a intervenção no Credit Suisse se veio juntar à agenda e intensificar receios, como mostram as agendas das reuniões dos responsáveis pela supervisão europeia, que têm vindo a ser publicadas pelo Banco Central Europeu (BCE) — sempre com três meses de atraso.