"Temos de ser teimosos, mais teimosos que a inflação": presidente do banco central da Alemanha admite mais subidas nos juros

Esta sexta-feira, Christine Lagarde, presidente do BCE, irá discursar no simpósio de Jackson Hole, e os mercados estarão atentos a quaisquer sinais que possam sugerir para que lado pende a decisão de política monetária de 14 de setembro.

"Temos de ser teimosos, ainda mais teimosos do que a inflação, é o nosso mandato, temos de trazer a inflação para os 2%" e é esta a postura do conselho de governadores, vincou.

“Parece haver uma semelhança do mercado de trabalho europeu com a dos EUA. É uma situação bastante boa no mercado de trabalho, mas a atividade económica está a abrandar, o que não é uma surpresa. Quando subimos as taxas de juro nove vezes, é óbvio que há um impacto”, disse Nagel

Numa conversa com o canal de notícias financeiras em Jackson Hole, onde decorre o encontro de banqueiros centrais promovido pela Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, Nagel disse que “é muito cedo para pensar numa pausa, temos de esperar pelos próximos números" em setembro, para que os responsáveis do BCE possam decidir na reunião do próximo mês que caminho tomar. Mas, frisou, “ainda há margem para agir”.

As diferenças de opinião entre os membros do conselho do Banco Central Europeu (BCE) em relação ao futuro de curto-prazo da taxa diretora são notórias. E, para o presidente do Bundesbank, o banco central da Alemanha, é preciso haver ainda mais contração na política monetária da zona euro . Ainda é muito cedo para pensar em pausar o ciclo de subidas das taxas de juro, disse Joachim Nagel em entrevista à Bloomberg.

Cautela à espera de dados

Também em entrevista à Bloomberg em Jackson Hole, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, disse na quinta-feira, referindo-se ao conselho do BCE, que “precisamos de ser cautelosos” mas crê "que fomos comedidos e razoáveis nas nossas decisões". Centeno acrescentou que, tal como Nagel, deve-se esperar pelos dados de setembro para fundamentar a decisão de política monetária desse mês.

"Dependemos dos dados nas nossas decisões. Ainda há muitos dados a serem disponibilizados até à decisão de setembro. Temos uma nova previsão e essa previsão dir-nos-á precisamente como vemos a transmissão das nossas decisões para a inflação e para a economia e decidiremos em setembro", declarou.

Analistas dividem-se em relação ao que Frankfurt fará em setembro, mas a expectativa pende mais para uma pausa no ciclo de subidas por parte do BCE. A acontecer, é encarada pelos mercados como a última no curto-prazo.

A política monetária da zona euro é especialmente desafiante para os decisores do BCE dadas as grandes diferenças entre as economias que compõem o bloco da moeda única. A inflação na Alemanha ficou nos 6,5% em julho, acima da média da zona euro. Há economias com registos bem acima (como a Eslováquia, com 10,3%) e inferiores (o caso do Luxemburgo, com 2%, e de Espanha, com 2,1%). Portugal fechou julho com um índice de preços no consumidor harmonizado de 4,3%.

Nagel defendeu à Bloomberg a ação do BCE nos últimos meses: “Não devemos subestimar o que o conselho de governadores fez até agora. Começámos a subir as taxas de juro em julho do ano passado e fizemos um bom trabalho. As taxas de juro fizeram o que fizeram, reduziram a atividade económica, e a inflação está a descer". É uma evolução "de manual”, disse.