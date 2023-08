Fundação Oriente vende Banco Português de Gestão a investidores chineses por €20 milhões

A Fundação Oriente vendeu o Banco Português de Gestão (BPG) à financeira chinesa Vcredit por mais de 20 milhões de euros, avança o Eco esta sexta-feira, um montante que, dependendo de variáveis de desempenho, pode alcançar os 35 milhões de euros. A operação espera luz verde do Banco Central Europeu (BCE).

A entidade cotada na bolsa de Hong Kong adquire assim os 98,7% na posse da Fundação Oriente, a dívida subordinada avaliada nos 3 milhões de euros, e os 1,09% remanescentes na posse de acionistas minoritários que incluem a Fundação Stanley Ho, segundo o jornal.

O BCE decidirá se aprova ou não a operação sustentada num parecer do Banco de Portugal, o supervisor bancário nacional.

A Vcredit já terá pago um sinal de um milhão de euros, reembolsável no caso da venda não se consumar, e que serão deduzíveis ao montante total se esta avançar, especifica o Eco.



O valor exacto do montante total de compra dependerá de uma análise do balanço do BPG à data do negócio; e serão tidas em conta variáveis de liquidez e o cumprimento de critérios de compliance.



Outros fatores, como o uso de ativos por impostos diferidos nos próximos cinco anos, e a venda de ativos imobiliários na posse da instituição, poderão alçar o valor total da compra para os 35 milhões de euros.

O Jornal Económico avançou em maio que a Fundação Oriente, liderada por Carlos Monjardino, já tinha chegado a acordo com a Vcredit para a venda do BPG. O diário especificava que o banco tivera um prejuízo de 4,9 milhões de euros no ano passado.