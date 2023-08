Margem com juros dispara: Crédito Agrícola alcança um lucro semestral superior ao todo o ano passado

O sétimo maior banco português, o Crédito Agrícola, seguiu a tendência do sector: a margem obtida com os juros disparou. Um desempenho que ajudou a mais do que duplicar o lucro registado no primeiro semestre deste ano. Aliás, nos primeiros seis meses do ano conseguiu tanto resultado líquido como em todo o ano passado.

Entre janeiro e junho, o lucro do grupo Crédito Agrícola – que inclui a Caixa Central e mais de 60 caixas autónomas espalhadas pelo país – alcançou os 174,1 milhões de euros, número que é mais do dobro dos 64,4 milhões alcançados no primeiro semestre de 2022, segundo a comunicação de resultados enviada às redações esta quinta-feira, 24 de agosto.

Em todo o ano de 2022, o lucro do grupo presidido por Licínio Pina fixara-se em 144 milhões de euros. Agora, só em seis meses fez mais 30 milhões do que nos 12 anteriores.

A subida da taxa de juro pelo Banco Central Europeu que estava em zero há um ano e hoje segue em 4,25%, num movimento que visa combater a inflação, tem sido o grande motor dos lucros da banca, já que se reflete logo na carteira de crédito – Portugal tem uma grande fatia de créditos à taxa variável que, consoante o prazo do indexante, automaticamente altera as prestações. E, além disso, a banca portuguesa demorou-se a atualizar a remuneração dos depósitos, ainda hoje em dia aquém do que acontece no resto da zona euro, conseguindo aí uma margem considerável.

Assim, a margem financeira, indicador que na sua maioria resulta da receita com juros dos créditos e da despesa com juros em depósitos, atingiu os 334 milhões de euros no primeiro semestre, quando era apenas de 154 milhões no mesmo período do ano passado. Também aqui, o comportamento do primeiro semestre se aproxima do volume de 368 milhões que tinham sido alcançados em todo o ano passado.

Margem ofusca custos e imparidades

A acrescer à margem, o Crédito Agrícola também conseguiu mais proveitos das comissões, que cresceram 16% em termos homólogos, originados “nas comissões de crédito, de cartões e de gestão de contas DO (comissões de manutenção)”, diz o comunicado de resultados. As operações financeiras, que tinham tido um contributo negativo no primeiro semestre de 2022, agora geraram 10 milhões, ajudando também à evolução.

À semelhança do sector, os lucros só não foram mais intensos porque os custos de estrutura subiram 9% (muito devido à inflação e a custos mais elevados com pessoal). O banco tem 4065 trabalhadores, dispersos em 617 agências, a maior rede do país.

Aliás, a força da margem de juros foi tão grande que compensa não só o agravamento desses custos operacionais como também a necessidade de pôr dinheiro de lado sob a forma de imparidades (para precaver eventuais perdas em créditos) – esse reforço de imparidades foi extensível a toda a banca. Se tinham pesado 6,5 milhões de euros entre janeiro e junho de 2022, no mesmo período de 2023 o impacto foi de 28 milhões.

O crédito malparado cresceu no banco e representa 5,4% da carteira, mais do que o rácio de 5,1% em dezembro, com o banco a assumir que houve também já 2.210 contratos de crédito a sofrer uma alteração de condições para evitar incumprimento. É 19% da carteira.

O aumento dos lucros - que volta a reforçar em quase dois pontos o rácio de capital principal para 21% - foi conseguido apesar de as seguradoras do grupo terem dado um contributo menor do que no primeiro semestre homólogo.

Menos crédito

Nos primeiros seis meses do ano, o Crédito Agrícola viu cair em 0,1% a carteira de crédito em relação a dezembro, totalizando pouco menos de 12 mil milhões de euros, recuo que se deveu à quebra do crédito a particulares; houve um aumento muito ligeiro no crédito a empresas e administração pública.

Nos recursos de clientes, a queda face a dezembro foi de 3% para 19,8 mil milhões de euros, muito graças a descida de depósitos.

O rácio de transformação de depósitos em crédito melhorou muito ligeiramente para 58,5%, mas mostra ainda muito desequilíbrio na capacidade de utilização do dinheiro aí depositado em financiamento à economia.