Lagarde repreende governo italiano pelo imposto sobre lucros da banca

O imposto sobre lucros extraordinários da banca anunciado recentemente pelo governo italiano levantou ondas. E não só nos mercados bolsistas, com as instituições financeiras transalpinas a sentirem um impacto imediato nas cotações. Em Frankfurt levantaram-se sobrolhos com o anúncio desta nova taxa pelo governo liderado por Giorgia Meloni antes do período de férias do executivo.



O Banco Central Europeu (BCE) prepara-se para enviar uma carta ao governo de Roma a censurá-lo por não ter avisado o Banco de Itália e o próprio BCE de que ia tomar esta medida, uma obrigação definida no tratados da União Europeia (UE) que deveria ter cumprido e não o fez.



O BCE deverá ainda dar a sua opinião sobre a substância da medida, declarando que poderá ser nociva para a economia do país, de acordo com o jornal italiano Corriere della Sera em notícia desta sexta-feira, 18 de agosto.



Isto porque, segundo a argumentação do BCE, diminuir margens de lucro pode criar problemas mais à frente na capacidade da banca resistir a uma eventual degradação das condições económicas - com a agravante de que os fundos serão desviados para financiar investimento público e não mecanismos de estabilização da banca, como fundo de resolução ou o fundo de garantia de depósitos, avança o diário italiano.



O imposto proposto pelo governo de Meloni - uma coligação de partidos de direita - quer taxar os lucros extraordinários dos bancos de 2022 e 2023 em 40%. Uma medida que encarou como necessária, defendeu, para "enviar uma mensagem sobre o que é um Estado justo”.