Gestora de ativos chinesa falha pagamentos a investidores, Pequim teme contágio ao setor financeiro

A gestora de ativos chinesa Zhongzhi, com um portefólio avaliado em cerca de um bilião de yuans (cerca de 126 mil milhões de euros ao câmbio atual), terá falhado pagamentos a investidores de produtos financeiros de rendibilidade alta, avança a Bloomberg esta quarta-feira, 16 de agosto. A situação que deu azo a que as autoridades de Pequim interviessem para evitar um eventual contágio ao resto do sistema financeiro chinês.

A Zhongzhi é um dos maiores fundos fiduciários (entidades que gerem ativos de terceiros) da China, à qual as famílias e empresas confiam os seus ativos financeiros para gestão. Estes são utilizados para conceder empréstimos a terceiros e para fazer outros investimentos em ativos como imobiliário, ações, ou obrigações.

Um gestor de uma das subsidiárias da Zhongzhi, a Zhongrong, disse, segundo fontes, que o fundo entrou em incumprimento em mais de uma dezena de produtos financeiros, e que não há previsão para o pagamento destes valores.



Segundo a agência, o regulador bancário chinês criou uma equipa para avaliar o risco que a Zhongzhi representa para o setor, particularmente penalizada por uma aposta recente na recuperação do setor imobiliário, investindo em empresas da área. Uma aposta falhada já que, em 2023, várias grandes empresas do setor imobiliário têm tido graves dificuldades em cumprir com as suas obrigações financeiras. Uma situação agravada pelo estado atual da economia chinesa, a sofrer com uma diminuição das exportações, aumento do desemprego, e queda generalizada dos preços.