Mais de metade dos governadores do BCE impedidos de decidir sobre um banco do euro

Mais de metade dos membros do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) — incluindo a presidente, Christine Lagarde — estão impedidos de tomar as decisões mais relevantes sobre pelo menos uma das entidades bancárias que supervisionam. Alargando o espectro ao Conselho de Supervisão, o número de impedidos cresce.

Em causa está o facto de 14 em 26 elementos do Conselho do BCE (que junta os governadores da zona euro) e de 9 dos 33 membros do Conselho de Supervisão (onde estão responsáveis por vigiarem o comportamento dos bancos da região) terem depósitos superiores a €100 mil num dos bancos sob a sua alçada. E, sobre tais bancos onde têm as aplicações, estes 23 membros não podem tomar posição nas decisões mais relevantes.