Banco UBS renuncia a garantia do Governo suíço no valor de €9,3 mil milhões

O UBS, que adquiriu o Credit Suisse em março, renunciou à garantia de 9,3 mil milhões de euros dada pelo Governo suíço para adquirir este banco com graves problemas financeiros, disse esta sexta-feira, 11 de agosto, a ministra das Finanças suíça.

A garantia de cobertura de eventuais prejuízos para o banco UBS era uma das condições oferecidas no final de março para a controversa aquisição pelo banco UBS do Credit Suisse, em conjunto com um preço de compra muito abaixo do seu valor em bolsa (3,1 mil milhões de euros).

O banco suíço UBS também não executou o acordado com o Banco Nacional Suíço relativamente à ajuda em forma de empréstimo estatal, no valor de 103 mil milhões de euros, afirmou ainda a ministra das Finanças suíça.

Com estas decisões, "os contribuintes não correm nenhum risco em relação às garantias acordadas com o banco UBS", realçou Karin Keller-Sutter, acrescentando que o banco UBS, com sede em Zurique, tomou a decisão por sua conta, mas após várias reuniões em que ela participou.

Numa conferência de imprensa, em Genebra, Keller-Sutter disse que estas medidas assinalavam o fim das ajudas de emergência adotadas para estabilizar o mercado financeiro suíço.

O mercado financeiro foi atingido no início do ano pela crise bancária que teve origem nos Estados Unidos com o colapso de instituições financeiras como o Silicon Valley Bank (SVB).