Novo Banco confirma esclarecimento do tribunal sobre €1,3 mil milhões da Venezuela, mas ainda estuda efeitos da sentença

O Novo Banco confirma o que as autoridades venezuelanas já tinham dito: a justiça portuguesa declarou que as empresas do regime de Caracas têm autorização para movimentar os depósitos existentes no banco em Portugal, o que não conseguiam fazer desde 2019. Porém, ainda está a estudar os efeitos da sentença.

Nas respostas, não há qualquer menção a recurso desta decisão de primeira instância, mas, quando questionado de novo e especificamente sobre este assunto, o banco respondeu que “está, neste momento, a analisar a sentença e os seus efeitos junto dos seus advogados”.

O banco presidido por Mark Bourke lembra que a questão foi suscitada devido às matérias sobre branqueamento de capitais (impedir entrada de dinheiro ilícito no sistema financeiro): “À luz dos deveres legais impostos a instituições bancárias, o novobanco não poderia proceder a quaisquer transferências bancárias enquanto as referidas dúvidas não fossem clarificadas”. Não sabendo quem era o real ordenante, não podia respeitar as ordens e pediu esclarecimento ao tribunal. “Esta não é uma situação que se verifique exclusivamente em Portugal, sendo vários os casos de idêntica natureza que correm em tribunais estrangeiros”, sublinha.

As dúvidas do Novo Banco (ou novobanco, na sua designação comercial) deveram-se à autoproclamação de Juan Guaidó como presidente venezuelano em 2019, que criaram dúvidas no banco sobre o poder em Caracas. O presidente em funções na altura, Nicolas Maduro, viu na recusa do Novo Banco uma atuação do imperialismo americano (a Lone Star é dona de 75%). Desde 2019 que há o diferendo entre as partes.

As autoridades venezuelanas agiram nos tribunais para que o Novo Banco desbloqueasse as verbas. Houve pressão internacional (um grupo de eurodeputados fez pressão até para a libertação de dinheiro para pagar vacinas contra a covid-19), mas o Governo português manteve-se sempre afastado do assunto. O Expresso aguarda um comentário do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Sem impacto nos rácios

“Precisamente por força da existência dessas dúvidas, o novobanco tinha já, em 2021, procedido à transferência para uma conta dos tribunais portugueses da totalidade dos fundos não bloqueados pertencentes a entidades públicas venezuelanas”, indica a resposta do Novo Banco.

Sabe o Expresso que o dinheiro estava consignado numa conta junto da Caixa Geral de Depósitos precisamente para que não houvesse problemas.

O Novo Banco explica, aliás, que “a sentença agora conhecida não tem impacto nos rácios de liquidez ou capital do novobanco”. O banco tem vindo a fazer um trabalho de recuperação da sua solidez, depois de ter sido constituído em 2014 dos escombros do antigo Banco Espírito Santo.