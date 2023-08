Lucro da seguradora Allianz cresce para €4,4 mil milhões

A seguradora Allianz revelou esta quinta-feira, 10 de agosto, que teve um lucro de 4369 milhões de euros até junho deste ano, mais 78,2% que em igual período do ano passado, devido aos bons resultados nos seguros do ramo não Vida.

A Allianz referiu também em comunicado, que o lucro operacional registou um aumento homólogo de 14,9% no primeiro semestre deste ano para 7513 milhões de euros e que o volume de prémios total subiu para 85.600 milhões de euros (+4,8 %).

Nos primeiros seis meses deste ano, o ramo não Vida apresentou um lucro de exploração de 3855 milhões de euros, ou seja, mais 16,3% em termos homólogos.

Os seguros de Vida e saúde tiveram um desempenho melhor, com o resultado operacional a subir para 2521 milhões de euros (+41,1%), devido ao desempenho dos Estados Unidos, onde a Allianz teve de criar provisões no primeiro trimestre do ano passado para compensar as perdas do fundo de cobertura "Structured Alfa" da Allianz Global Investors.

No entanto, a gestão de ativos da seguradora viu o resultado operacional cair para 1426 milhões de euros, uma quebra de 11,1% até junho deste ano, em termos homólogos.