Lucro da Munich Re cai 21% até junho para €2,4 mil milhões

A seguradora Munich Re revelou esta quinta-feira, 10 de agosto, que teve um lucro de 2425 milhões de euros na primeira metade do ano fiscal, menos 20,9% face a igual período do ano anterior.

O resultado líquido contabilizado nos primeiros seis meses do ano passado situou-se em 3066 milhões de euros, refere Munich Re em comunicado, influenciado, nomeadamente pelas menores despesas com perdas importantes.

A seguradora refere ainda que o lucro no segundo trimestre deste ano foi de 1154 milhões de euros, contra 1585 milhões de euros na comparação com idêntico período do ano anterior, ou seja, menos 27,2% em termos homólogos.

A Munich Re realçou também que, apesar do "ambiente macroeconómico misto", o segundo trimestre do ano fiscal mostrou um "forte desempenho comercial", quer no caso da seguradora ERGO, que pertence ao grupo segurador, quer do segmento de resseguros.

As receitas de seguros provenientes de contratos de seguro emitidos aumentaram para 14.175 milhões de euros no primeiro trimestre em análise, contra 13.772 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, enquanto na primeira metade do ano fiscal se situaram em 28.448 milhões de euros, quando nos primeiros seis meses do ano precedente totalizaram 27.033 milhões de euros, lê-se no comunicado.

No segundo trimestre, o resultado técnico ascendeu a 2159 milhões de euros (2574 milhões de euros em idêntico trimestre do ano anterior), ao passo que o resultado do investimento aumentou para 596 milhões de euros (317 milhões de euros).

O resultado operacional, por sua vez, foi de 1573 milhões de euros no trimestre em apreço, que compara com os 2250 milhões observados no segundo trimestre do ano passado.