Banqueiros rejeitam contágio italiano: já pagam imposto extraordinário há 12 anos

NUNO BOTELHO

Anúncio de lançamento de um imposto sobre os "lucros excessivos" da banca em Itália assustou investidores e penalizou as ações. Pela Europa, já se vão vendo taxas que visam limitar ganhos do sector com juros cobrados em créditos. Por cá, Medina foca-se noutros ângulos. Associação Portuguesa de Bancos frisa que, no país, “os bancos já se encontram sujeitos, há vários anos, à aplicação de impostos extraordinários, como é o caso da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Bancário (desde 2011) e do Adicional de Solidariedade (desde 2020)”