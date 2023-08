Moody's baixa 'rating' de 10 bancos nos EUA e coloca seis em avaliação

A agência de notação financeira Moody's baixou esta terça-feira o 'rating' a 10 pequenos e médios bancos nos EUA, deixando outros seis em avaliação, ao mesmo tempo que reviu as perspetivas de mais 11 instituições financeiras.

"Os resultados do segundo trimestre de muitos bancos revelaram pressões crescentes na rentabilidade, que reduzem a capacidade de gerar capital interno", apontou, em comunicado, a Moody's.

Na lista de bancos cuja avaliação foi cortada encontram-se o M&T Bank, Pinnacle Financial, BOK Financial, Webster Financial, Commerce Bancshares, Old Nacional Bancorp, Fulton Financial e Associated Banc-Corp.

Em avaliação ficaram o Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers e Northern Trust.

A Moody's também reviu em baixa a perspetiva ('outlook') de 11 bancos, incluindo o Capital One, Citizens Financial, Ally Financial ou Fifth Third Bancorp.

A agência referiu que o aumento dos custos de financiamento e a diminuição do rendimento vão "corroer" a rentabilidade dos bancos.

Os resultados do segundo trimestre mostram ainda que os bancos reduziram o crescimento dos empréstimos para preservar o capital, o que, para a Moody's, vai atrasar a mudança para ativos de maior rendimento.

"Prevemos que uma recessão nos EUA, no início do ano, piore a qualidade dos ativos dos bancos e aumente o potencial de erosão de capital", acrescentou.