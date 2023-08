Luanda ofusca Frankfurt: como se explica o regresso ao prejuízo do Banco Montepio

A banca nacional viu os custos expandirem-se nos primeiros seis meses deste ano, devido em grande medida à inflação, e o Banco Montepio seguiu a tendência. A banca nacional viu crescerem as imparidades para crédito – dinheiro de lado para precaver perdas futuras em empréstimos concedidos -, e o Banco Montepio seguiu a tendência. A banca nacional viu aumentar os impostos a pagar (a exceção foi o Novo Banco, que tem tido uma fatura fiscal a desconto), e o Banco Montepio seguiu a tendência.

Apesar dessas três evoluções negativas, a banca nacional viu os ganhos com juros dispararem, com a ajuda do disparo da taxa de juro ditado por Christine Lagarde no Banco Central Europeu. Mais uma vez, o Banco Montepio seguiu a tendência. Porém, enquanto os grandes bancos nacionais verificaram uma explosão dos lucros, o Banco Montepio não seguiu a tendência e mergulhou em prejuízos. Há uma razão: Angola.